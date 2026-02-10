МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Гвоздики» разрушил укрепления ВСУ на Красноармейском направлении

Корректировку и контроль поражения целей осуществляли расчеты разведывательных БПЛА, находившиеся на прямой связи с артиллеристами.
10-02-2026 15:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы морской пехоты группировки войск «Центр» нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ на Красноармейском направлении. Расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» отработал по местам сосредоточения украинских военнослужащих, которые заранее выявили операторы разведывательных беспилотников, сообщило Минобороны России.

Передвижение личного состава противника зафиксировали с воздуха операторы беспилотных летательных аппаратов. После этого они уточнили, где именно противник оборудовал укрытия и позиции.

Получив координаты, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневую позицию, развернули установку и открыли огонь. Корректировку стрельбы в режиме реального времени вели расчеты БПЛА, поддерживая постоянную связь с артиллеристами и подтверждая точность попаданий. Подразделения морской пехоты группировки «Центр» регулярно выполняют подобные огневые задачи, нанося удары по выявленным целям и не позволяя противнику перегруппироваться или закрепиться на данном участке.

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки войск «Центр» поддержали наступление штурмовых подразделений на Красноармейском направлении. Они сделали это, уничтожив укрепленные позиции ВСУ в лесополосе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #САУ #Гвоздика #группировка «Центр» #красноармейское направление
