Цивилева отметила роль социальных координаторов в адаптации ветеранов СВО

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что социальные координаторы играют ключевую роль в адаптации участников СВО к мирной жизни. О том, как строится эта работа, рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

«Социальный координатор становится частью семьи, самым близким человеком, который помогает на первом этапе социализироваться герою, который возвращается домой», - отметила Цивилева.

В петербургской больнице святого Георгия социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Андрей Гончаров бывает каждую неделю. Он помогает военнослужащим, которые проходят лечение после ранений. Один из них - Сергей, получивший тяжелое ранение под Красноармейском и перенесший несколько операций. По его словам, после обращения в фонд положенная выплата поступила в течение нескольких дней.

«Я находился в Питере, мама приехала навестить. Я ей просто рассказал, что есть такой фонд, выплата. Спросил, не могла бы она сходить и уточнить, дал ей доверенности. Она пришла к ним, и буквально через три дня получил эту выплату», - поделился Сергей.

Гончаров - сам участник СВО. После ранения он обратился за поддержкой в фонд, а затем стал работать социальным координатором. В его задачи входит помощь в оформлении документов, получении выплат и решении бытовых вопросов.

«Живая работа с людьми, ежедневная, ежеминутная, ты постоянно работаешь. Даже сейчас телефон мы отключили - звонки идут, я уверен, что это подопечные звонят, чтобы проконсультироваться», - рассказал Гончаров.

Он также проводит встречи со школьниками и участвует в уроках мужества.

В аналогичном режиме работает и социальный координатор Милана Кунашова. Среди ее подопечных - более 200 человек, в том числе ветераны и семьи погибших. Один из них, Лев Польский, потерявший ногу под Часовым Яром, с помощью фонда получил выплаты и протез, прошел реабилитацию и вернулся к работе.