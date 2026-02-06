МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроны уничтожили «Акацию» и HMMWV на Краснолиманском направлении

Все кадры сняты с бортовых камер ударных беспилотников, которыми управляли операторы центра «Рубикон».
06-02-2026 17:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Краснолиманском направлении. На кадрах показано поражение техники и позиций ВСУ, а также воздушный таран тяжелого беспилотника противника.

Судя по записи, операторы дронов вели работу в том числе в ночных условиях, используя бортовые камеры и тепловизоры. В объектив попали бронеавтомобиль HMMWV американского производства, пикап, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также наземные робототехнические комплексы и элементы связи и радиоэлектронной борьбы ВСУ.

После точных заходов FPV-дроны поражают цели - в кадре фиксируются вспышки и последующее возгорание техники.

Отдельный эпизод видео посвящен воздушному тарану тяжелого беспилотника типа «Баба-яга». Российский FPV-дрон сближается с целью и уничтожает ее в воздухе. Также показаны удары по укрытиям и пунктам временной дислокации украинских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #Акация #HMMWV #краснолиманское направление #FPV-дроны
