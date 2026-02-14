МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

По данным Минобороны России, российская армия также ударила по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.
14-02-2026 13:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия поразила центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным российского оборонного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. В сообщении Минобороны РФ также уточнили, что уничтожены места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, российская армия ударила по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах.

В МО РФ добавили, что средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 118 беспилотников самолетного типа.

Ранее Министерство обороны России показало кадры работы войск беспилотных систем группировки «Юг». На видео российские операторы дронов сбили в небе над краматорско-дружковском направлении спецоперации два тяжелых гексакоптера противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.
 

#армия #Минобороны России #ВС РФ #СВО #центральная база ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
