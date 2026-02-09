Артиллеристы группировки войск «Центр» поддержали наступление штурмовых подразделений на Красноармейском направлении, уничтожив укрепленные позиции ВСУ в лесополосе. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» из состава 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии получил координаты замаскированных блиндажей с личным составом противника, которые выявили в ходе разведки. Цели находились на участке, подлежащем зачистке для дальнейшего продвижения российских подразделений.

После передачи данных артиллеристы оперативно открыли огонь и точными выстрелами уничтожили укрепления ВСУ. Вслед за этим штурмовые группы дивизии, поддержанные артогнем, обошли позиции противника с флангов и выбили его с занимаемого рубежа.

Расчеты орудий «Гиацинт» ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке наступающих подразделений, поражая живую силу, укрытия и другие цели на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.