Командир и штурмовики ВСУ сдались в плен из-за отсутствия воды и еды

Группа противника около недели находилась на заброшенной ферме, где всего один раз получила продукты с беспилотника.
05-02-2026 13:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Группа штурмовиков ВСУ во главе с командиром сдалась в плен после того, как украинское командование не обеспечило их водой. Об этом рассказал пленный боевик Игорь Дмитров в видео, опубликованном Минобороны России.

По данным ведомства, Дмитров служил в 79-й бригаде ВСУ и командовал штурмовой группой на Красноармейском направлении. Он отметил, что подготовка украинских мобилизованных была минимальной - в учебном подразделении их в основном обучали оказанию первой помощи, а полноценной огневой подготовки практически не было.

На передовой, как рассказал пленный, ситуация оказалась еще сложнее. Когда они около недели «сидели на какой-то ферме», им единственный раз с помощью квадрокоптера типа «Баба-яга» скинули продукты.

«Воды нам не скинули. И главное, "Баба-яга" скинула продукты, которые завариваются. А как они без воды завариваются?» - возмутился пленный.

После смены позиции боевики оказались полностью без запасов. На третий день без воды один из подчиненных попытался растопить снег, но услышал неподалеку голоса российских военнослужащих. Тогда Дмитров решил выйти к ним и сдаться вместе с группой.

В плену, по его словам, к ним отнеслись спокойно - их накормили, напоили и оказали помощь. Дмитров отметил, что реальность сильно отличалась от того, что им рассказывали. Он также подчеркнул, что ни он, ни его сослуживцы больше не хотят воевать, добавив, что все сильно устали.

Другой военнослужащий ВСУ, Сергей Кулага, сообщил, что попал в плен, так и не добравшись до позиции, где его подразделение должно было оборудовать блиндажи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

