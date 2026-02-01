Цивилева наградила бойца ВС РФ за повесть о событиях в зоне спецоперации

В Москве наградили победителей национальной литературной премии «Слово». Ею отмечают произведения, посвященные современности и отвечающие традициям отечественной поэзии и прозы. В финал также вышли книги о специальной военной операции, написанные бойцами. Талантливых участников СВО всесторонне поддерживает «Фонд защитников отечества», возглавляемый заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой - это обучение ветеранов спецоперации творческим профессиям, а также вывод их произведений в печать и на экраны.

«На сегодняшний день нами выпущена трилогия книг, которые написали сами наши герои. Это более 100 произведений. По многим сейчас снимаются фильмы, ставятся спектакли», - рассказала замминистра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Из рук Анны Цивилевой награду за повесть о событиях в зоне СВО получил участник специальной военной операции, Герой России Максим Бахарев. Он сражался в Запорожской области, был ранен, но до последнего отстреливался от украинских боевиков.

«То, что я видел там, в соседних подразделениях, что слышал и сам пережил - я изложил в повести. Там несколько сюжетных линий», - отметил Герой РФ, участник спецоперации, лауреат национальной литературной премии «Слово» Максим Бахарев.

Это уже второй сезон национальной премии. В этом году было подано свыше двух тысяч заявок.