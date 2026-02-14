Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили скопления бронетехники и личного состава подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» днем и ночью продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ.

В этот раз расчеты «Ураганов» 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили скопления бронетехники и живой силы подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении.

Цель была обнаружена БПЛА. На кадрах один из расчетов РСЗО «Ураган», получив разведданные о расположении противника, оперативно приступил к выполнению боевой задачи. В считанные минуты боевая машина была развернута на заранее подготовленной огневой позиции, были произведены точные баллистические расчеты и выполнено прицеливание.

Мощный залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами, выпущенными на расстояние свыше 25 километров, позволил полностью уничтожить все выявленные цели. Это создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

После выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно покинули огневую позицию, соблюдая все меры безопасности. Боевая машина была тщательно замаскирована, после чего расчет укрылся в подготовленном подземном укрытии, сохранив боеспособность для выполнения следующих задач.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.