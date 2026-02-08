Белоусов: военная полиция с первых дней СВО демонстрирует мужество и отвагу

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил бойцов, ветеранов и специалистов оборонно-промышленного комплекса с Днем военной полиции. В своем приказе глава Минобороны назвал военную полицию единой централизованной структурой, обеспечивающей законность правопорядок и дисциплину в Российской армии.

Военная полиция, как гарант справедливости и надежной защиты личного состава, следит за соблюдением устава, борется с преступностью в войсках, охраняет режимные объекты. Она поддерживает порядок на дорогах, сопровождает колонны и важные грузы.

С самого начала спецоперации военные полицейские проявляют мужество и отвагу, подчеркнул министр. Они успешно выполняют задачи в сложных условиях, добросовестно несут службу на КПП и помогают мирным жителям.

Белоусов выразил благодарность военным полицейским за образцовую службу и вклад в укрепление обороноспособности страны. Глава Минобороны пожелал им крепкого здоровья и дальнейших свершений на благо Отечества.

Президент России Владимир Путин в январе утвердил новую памятную дату в Вооруженных силах - День военной полиции, который теперь будет отмечаться 8 февраля. Этот профессиональный праздник официально включен в перечень памятных дней, наряду с другими датами, посвященными разным родам войск и службам.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.