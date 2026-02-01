МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Дону увеличилось количество желающих заключить контракт в войска БПС

Отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности.
05-02-2026 11:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Ростовской области растет число желающих заключить контракт с Минобороны России для службы в войсках беспилотных систем (БПС). В регионе отмечают ежедневный приток кандидатов, интересующихся новым родом войск.

Контракт на службу в войсках БПС заключается сроком от одного года. Для военнослужащих предусмотрен испытательный период, в ходе которого они проходят интенсивную общевойсковую подготовку в учебных центрах Южного военного округа. После этого контрактники направляются на обучение по выбранной специальности.

В Донской пункт отбора регулярно приезжают действующие военнослужащие подразделений БПС. Они знакомят кандидатов с особенностями службы, показывают специальную технику и дают возможность попробовать свои силы на симуляторах FPV-дронов. Предварительный отбор проводят инструкторы на месте.

При подборе операторов БПЛА особое внимание уделяют аналитическому мышлению, координации, мелкой моторике и уверенной работе с компьютером. В приоритете - кандидаты с военным опытом, а также пилоты дронов, авиамоделисты, специалисты в сфере IT, электроники и радиотехники. Отбор ведется на должности операторов беспилотников, инженеров, техников, а также по ряду других специальностей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Ростовская область #войска беспилотных систем
