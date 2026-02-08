МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ поразили энергетические объекты, использовавшиеся в интересах ВСУ

Помимо этого, огневое поражение было нанесено транспортной инфраструктуре неприятеля.
11-02-2026 12:12
© Фото: ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения энергетической инфраструктуре киевского режима. Связанные с энергетикой Украины объекты попали в список целей, пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией. 

Также сообщается о нанесении поражения транспортной инфраструктуре Украины. Отмечено, что пораженные объекты как энергетической, так и транспортной инфраструктуры использовались в интересах ВСУ. 

Помимо этого, Вооруженные силы России поразили за сутки пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, а также иностранных наемников. Это произошло в 141 районе в зоне проведения специальной военной операции.

 



© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

