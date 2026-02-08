ВС РФ поразили энергетические объекты, использовавшиеся в интересах ВСУ

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения энергетической инфраструктуре киевского режима. Связанные с энергетикой Украины объекты попали в список целей, пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией.

Также сообщается о нанесении поражения транспортной инфраструктуре Украины. Отмечено, что пораженные объекты как энергетической, так и транспортной инфраструктуры использовались в интересах ВСУ.

Помимо этого, Вооруженные силы России поразили за сутки пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, а также иностранных наемников. Это произошло в 141 районе в зоне проведения специальной военной операции.