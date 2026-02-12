МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ нанесли групповой удар по объектам киевского режима

Сообщается, что все назначенные объекты удалось поразить. Цели удара, как подчеркнули в МО РФ, достигнуты.
12-02-2026 12:14
© Фото: ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении группового удара по противнику. Российские военнослужащие нанесли его в ответ на террористические атаки Украины по объектам гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации.   

Уточняется, что в ходе удара применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования. Кроме этого, были подняты в воздух и ударные беспилотники. 

Целями стали объекты энергетической инфраструктуры противника, которые использовались в интересах ВСУ. Досталось и местам производства, а также хранения украинских беспилотных летательных аппаратов. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что ракеты и беспилотники поразили все назначенные объекты. Цели удара достигнуты, отметили в МО РФ. 

Ранее Минобороны России показало видео применения ударного беспилотника «Герань». Ее расчет ликвидировал украинских дроноводов на территории Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #Украина #Высокоточное оружие #групповой удар
