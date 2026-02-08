Артиллеристы разнесли пункт управления БПЛА ВСУ на Запорожском направлении

Бойцы расчета 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» Новороссийских десантников на Запорожском направлении разнесли вражеский центр управления беспилотниками. Кадры боевой работы военнослужащих ВС РФ показали в Министерстве обороны.

На опубликованном видео российские артиллеристы в оперативном темпе добираются до позиции, где их уже ждет пушка, заряжают орудие и тут же обрушивают на головы противников град из снарядов.

Как сообщили в Минобороны, подразделение выполнило огневую задачу с высокой точностью - располагавшийся в заброшенном здании в лесополосе пункт управления БПЛА ВСУ был полностью уничтожен, вместе с укрывавшимися там боевиками. Бойцы ВС РФ в очередной раз продемонстрировали свой высокий профессионализм и эффективность орудия.

Ранее, все в той же Запорожской области артиллерийские подразделения группировки «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ. Под огонь российских орудий попала разветвленная система опорных пунктов противника.