Артиллеристы разнесли пункт управления БПЛА ВСУ на Запорожском направлении

Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны РФ.
Тимур Юсупов 12-02-2026 05:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы расчета 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» Новороссийских десантников на Запорожском направлении разнесли вражеский центр управления беспилотниками. Кадры боевой работы военнослужащих ВС РФ показали в Министерстве обороны.

На опубликованном видео российские артиллеристы в оперативном темпе добираются до позиции, где их уже ждет пушка, заряжают орудие и тут же обрушивают на головы противников град из снарядов.

Как сообщили в Минобороны, подразделение выполнило огневую задачу с высокой точностью - располагавшийся в заброшенном здании в лесополосе пункт управления БПЛА ВСУ был полностью уничтожен, вместе с укрывавшимися там боевиками. Бойцы ВС РФ в очередной раз продемонстрировали свой высокий профессионализм и эффективность орудия.

Ранее, все в той же Запорожской области артиллерийские подразделения группировки «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ. Под огонь российских орудий попала разветвленная система опорных пунктов противника.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #артиллеристы #СВО #Запорожская облсть
