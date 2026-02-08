МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны уничтожили технику и укрытия ВСУ на Сумском направлении

Съемка ведется от первого лица - с камер ударных дронов, которыми операторы управляют в режиме реального времени.
13-02-2026 18:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Сумском направлении.

На видео зафиксированы удары по автомобильной технике, замаскированным укрытиям, антенне связи и пункту временной дислокации ВСУ, а также воздушный таран беспилотника типа «Баба-яга».

На кадрах видно, как беспилотники на малой высоте заходят на цели - среди заснеженных дворов и лесополос операторы наводят дроны на объекты, присыпанные снегом. В одном из эпизодов в объектив попадает легковой автомобиль, далее следует резкий сближающийся маневр.

Также показан полет над лесным массивом, после чего дрон направляется к замаскированной позиции. Отдельный фрагмент посвящен воздушному столкновению. FPV-дрон сближается с крупным беспилотником противника, обозначенным как «Баба-яга», и таранит его в воздухе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Рубикон #FPV-дроны #Сумское направление
