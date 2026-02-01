С подконтрольной Киеву территории возвращены 157 российских военнослужащих

Россия и Украина 5 февраля провели очередной обмен военнопленными по формуле «157 на 157». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

С подконтрольной Киеву территории были возвращены 157 российских военнослужащих, взамен российская сторона передала такое же число пленных военнослужащих ВСУ. Кроме того, в рамках обмена на родину вернутся трое граждан России - жители Курской области, которые ранее незаконно удерживались украинской стороной.

Сейчас освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что при организации обмена посредническую гуманитарную помощь оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.