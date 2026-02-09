МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ: завершено исследование значительного числа трофейной иностранной техники

Генерал-полковник Трушин подчеркнул, что выявляемые особенности учитываются, соответствующие рекомендации оперативно доведены до войск.
09-02-2026 10:42
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Трушин заявил, что на сегодня завершено исследование значительного числа образцов иностранной техники, которую применял противник в зоне спецоперации. 

«На сегодняшний день завершено исследование значительного числа образцов применяемой ВСУ иностранной техники. Все выявляемые особенности своевременно учитываются и находят дальнейшее применение», - сказал Трушин в интервью газете «Красная звезда».

Генерал-полковник отметил, что беспрецедентное накачивание ВСУ натовской боевой техникой поставило перед военной наукой России задачу парировать угрозы, исходящие от этих образцов вооружения, а также вскрыть их уязвимости. Он подчеркнул, что рекомендации, составленные после изучения трофейной техники, оперативно доводятся до российских войск. 

Василий Трушин рассказал и о важности искусственного интеллекта - так, по его словам, без его применения уже сложно представить современные беспилотники, которым приходится действовать в условиях подавления сигналов. Также он задействуется в наземных ударных платформах - алгоритмы технического зрения позволяют полуавтономно обнаруживать и удерживать цели. Элементы ИИ используются и артиллеристами при получении данных.

При изучении трофейной техники и вооружения используются и отечественные образцы. Так, ранее сообщалось, что в ВС РФ обстреливают свои танки из трофейного оружия в ходе испытаний. Это позволяет найти слабые места и устранить их.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Василий Трушин #трофейная техника #Военно-научный комитет #Изучение трофеев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 