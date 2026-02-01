МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны ГрВ «Север» уничтожили квадроциклы, автомобиль и живую силу ВСУ

Вся съемка ведется в режиме реального времени с прицельной меткой в центре экрана, что позволяет оценить точность наведения и работу операторов в сложных условиях - среди деревьев и снега.
05-02-2026 10:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео боевой работы подразделений войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки войск «Север». Кадры сняты непосредственно с камер ударных FPV-дронов.

На видеозаписи видно, как дроны поражают цели в зимней лесистой местности. В кадр попадают два квадроцикла, которые использовались для передвижения, а также легковой автомобиль - все они уничтожены точными ударами.

Отдельный эпизод показывает поражение живой силы. Российский оператор обнаруживает противника среди деревьев и наносит удар с малой высоты, ставя точку в боевом пути военнослужащего ВСУ.

Также на видео зафиксировано уничтожение пункта управления БПЛА - цель расположена в укрытии среди леса. Кроме того, FPV-дроны сбивают два беспилотных летательных аппарата противника - на кадрах видно их поражение в воздухе и на земле.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Север #FPV-дроны
