МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты Д-30 уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Точные попадания по цели были зафиксированы расчетами БПЛА.
11-02-2026 18:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли удары по опорным пунктам, блиндажам и укрепленным позициям ВСУ в Харьковской области. Артиллерия действует в рамках задач по формированию зоны безопасности у государственной границы, сообщило Минобороны России.

Подразделения работают в тесной связке с операторами разведывательных БПЛА. Дроны выявляют позиции, технику и личный состав противника, после чего передают точные координаты на пункт управления огнем. От получения данных до первого выстрела проходит, как правило, не более двух минут. Корректировку ведут в режиме реального времени.

Для обнаружения целей в складках местности используют тепловизоры, что позволяет фиксировать передвижения по инфракрасной сигнатуре даже днем. По данным военнослужащих, артиллеристы поражают бронетехнику, минометные и артиллерийские расчеты, а также живую силу.

После выполнения задачи орудия оперативно маскируют, чтобы снизить риск ответного огня и обнаружения беспилотниками. В подразделении отмечают, что слаженность расчетов и применение современных средств разведки позволяют повышать эффективность огневой работы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Харьковская область #д-30
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 