Расчеты Д-30 уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли удары по опорным пунктам, блиндажам и укрепленным позициям ВСУ в Харьковской области. Артиллерия действует в рамках задач по формированию зоны безопасности у государственной границы, сообщило Минобороны России.

Подразделения работают в тесной связке с операторами разведывательных БПЛА. Дроны выявляют позиции, технику и личный состав противника, после чего передают точные координаты на пункт управления огнем. От получения данных до первого выстрела проходит, как правило, не более двух минут. Корректировку ведут в режиме реального времени.

Для обнаружения целей в складках местности используют тепловизоры, что позволяет фиксировать передвижения по инфракрасной сигнатуре даже днем. По данным военнослужащих, артиллеристы поражают бронетехнику, минометные и артиллерийские расчеты, а также живую силу.

После выполнения задачи орудия оперативно маскируют, чтобы снизить риск ответного огня и обнаружения беспилотниками. В подразделении отмечают, что слаженность расчетов и применение современных средств разведки позволяют повышать эффективность огневой работы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.