Минобороны показало кадры уничтожения четырех украинских пикапов

FPV-дроны поразили технику ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.
06-02-2026 07:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотных систем Добровольческого корпуса «Южной»  группировки войск успешно уничтожили четыре украинских пикапа на Краматорско-Дружковском направлении. Кадры, снятые с беспилотников, показало Минобороны России.

Во время патрулирования прифронтовой зоны разведчики нашли два замаскированных пикапа ВСУ во дворах частного сектора одного из населенных пунктов. Еще один автомобиль заметили в лесополосе рядом с поселком. Эти цели уничтожили в течение нескольких минут с помощью FPV-дронов, управляемых по оптико-волоконному каналу.

Еще один пикап ВСУ с прицепом атаковали при попытке прорваться ближе к украинским позициям. Автомобиль вез туда личный состав для ротации, а также боеприпасы. Когда боевики заметили российский дрон, они попытались покинуть машину на ходу. Однако после удара БПЛА пикап превратился в груду металлолома.

Операторы FPV-дронов из состава беспилотных систем Добровольческого корпуса «Южной» группировки эффективно уничтожают автомобильную технику, используемую украинской армией. Их действия срывают ротацию ВСУ и лишают боевиков снабжения.

Ранее Минобороны показало видео работы FPV-дронов в зоне ответственности группировки «Север». На кадрах видны результаты точных ударов по целям в зимней лесистой местности, включая уничтоженные квадроциклы и легковой автомобиль.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотники #Южная группировка войск #FPV-дроны #Краматорско-Дружковское направление
