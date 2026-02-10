Минобороны России продемонстрировало видео с кадрами освобождения населенного пункта Зализничное на территории Запорожской области. Его взяли под контроль штурмовики 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Овладев Зализичным, военнослужащие освободили хорошо укрепленный район обороны врага глубиной до четырех километров и площадью более 18 квадратных километров. В ходе штурма бойцы зачистили более 500 строений.

В ходе освобождения населенного пункта ВСУ потеряли большое количество военнослужащих. Также неприятель лишился более 15 единиц боевых бронированных машин и пикапов. Уничтожено свыше 20 вражеских тяжелых гексакоптеров и четыре наземных роботизированных комплекса.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение населенного пункта позволило укрепить позиции. Линия фронта отодвинулась на запад от города Гуляйполе. Этим самым расширен плацдарм для дальнейших действий.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.