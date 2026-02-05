МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Моисеев ознакомился с новейшими разработками на форуме «Люди Моря»

Александру Моисееву показали телеуправляемые подводные аппараты и безэкипажные катера,а также геоинформационную систему «Океан».
05-02-2026 16:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новейшие разработки в области робототехники и подводного инженерного дела оценил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

В Санкт-Петербурге проходит форум «Люди Моря». В его рамках представлены телеуправляемые подводные аппараты, а также безэкипажные катера.

Также на площадке представлена геоинформационная система «Океан». На портале хранятся данные о морских экспедициях и затонувших судах. Отмечено, что Моисееву также подарили один из фрагментов первой советской дизель-электрической подводной лодки, поднятый в ходе экспедиции.  

Ранее сообщалось, что главком Военно-морским флотом России Александр Моисеев принял участие в Географическом диктанте. Он подчеркнул, что для военных моряков география - основа профессиональной подготовки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #технологии #Александр Моисеев #«Люди моря»
