Моисеев ознакомился с новейшими разработками на форуме «Люди Моря»

Новейшие разработки в области робототехники и подводного инженерного дела оценил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

В Санкт-Петербурге проходит форум «Люди Моря». В его рамках представлены телеуправляемые подводные аппараты, а также безэкипажные катера.

Также на площадке представлена геоинформационная система «Океан». На портале хранятся данные о морских экспедициях и затонувших судах. Отмечено, что Моисееву также подарили один из фрагментов первой советской дизель-электрической подводной лодки, поднятый в ходе экспедиции.

Ранее сообщалось, что главком Военно-морским флотом России Александр Моисеев принял участие в Географическом диктанте. Он подчеркнул, что для военных моряков география - основа профессиональной подготовки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.