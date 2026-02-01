Замминистра Санчик принял участие в открытии новой швейной фабрики

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик принял участие в открытии новой швейной фабрики. Она будет производить обмундирование для российских военнослужащих. Об этом сообщает МО РФ.

Санчик прибыл на фабрику в ходе рабочей поездки в войска ЮВО. Одним из направлений предприятия будет изготовление ВКПО - всесезонных комплектов полевого обмундирования. Будут изготавливаться и иные изделия для нужд армии.

Александру Санчику продемонстрировали производственные мощности фабрики, где установлены 450 единиц новейшего оборудования для пошива, используются электронная система «умный склад» и автоматизированные погрузчики.

Также в церемонии открытия предприятия приняли участие глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, представители центральных органов военного управления материально-технического обеспечения ВС РФ и представители промышленности. В завершение мероприятия генерал-полковник Александр Санчик поблагодарил производителей военного обмундирования и вручил им ведомственные награды.

Ранее заместитель министра обороны России Санчик вручил госнаграды проходящим лечение бойцам. Также он вручил награды медперсоналу филиала №3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.