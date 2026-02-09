Российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины

Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили ряд военных и инфраструктурных объектов, задействованных в интересах украинской армии, включая военный аэродром. Об этом сообщило Министерство обороны России в свежей сводке о ходе специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Под огонь попали объекты военного аэродрома, элементы топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Также российские войска нанесли удары по пунктам размещения противника в 142 районах.

Кроме того, в течение суток средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три управляемые авиационные бомбы, а также 72 беспилотника самолетного типа.

Накануне Минобороны отчиталось об установлении контроля над двумя населенными пунктами - Глушковкой в Харьковской области и Сидоровкой в Сумской области Украины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.