МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины

Также огневое поражение было нанесено объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре неприятеля.
09-02-2026 12:56
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили ряд военных и инфраструктурных объектов, задействованных в интересах украинской армии, включая военный аэродром. Об этом сообщило Министерство обороны России в свежей сводке о ходе специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Под огонь попали объекты военного аэродрома, элементы топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Также российские войска нанесли удары по пунктам размещения противника в 142 районах.

Кроме того, в течение суток средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три управляемые авиационные бомбы, а также 72 беспилотника самолетного типа.

Накануне Минобороны отчиталось об установлении контроля над двумя населенными пунктами - Глушковкой в Харьковской области и Сидоровкой в Сумской области Украины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #военный аэродром
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 