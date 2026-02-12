МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты М-46 уничтожили позиции минометчиков ВСУ в Харьковской области

Координаты обнаруженных целей поступают напрямую командованию артиллерийских батарей.
12-02-2026 18:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки «Север» нанесли удары по минометным позициям и скоплениям личного состава ВСУ в Харьковской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны РФ.

Артиллеристы действовали в рамках контрбатарейной борьбы. Средства акустической разведки зафиксировали звуки выстрелов минометов, после чего координаты оперативно передали на огневые позиции. Батарея открыла огонь в течение нескольких минут.

Удары 130-миллиметровыми снарядами позволили подавить выявленные огневые точки и обеспечить продвижение штурмовых подразделений на этом участке. В МО РФ добавили, что быстрая передача данных и слаженность расчетов позволяют реагировать на минометные обстрелы оперативно.

Ранее сообщалось, что расчет буксируемой пушки М-46 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады поразил замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Харьковская область #М-46
