Бойцы ГрВ «Север» уничтожили артиллерию и позиции дроноводов ВСУ

Отдельной целью стала точка запуска тяжелых коптеров R-18, которые применяли для минирования маршрутов и сбросов боеприпасов. Расчет «Молнии-2» уничтожил стартовую площадку, что позволило прекратить их работу на этом участке.
12-02-2026 17:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных БПЛА группировки «Север» сорвали работу артиллерии и расчетов тяжелых коптеров R-18 ВСУ в Харьковской области. Под удары попали орудие, живая сила и стартовая площадка вражеских дронов, сообщило Минобороны России.

Разведка выявила замаскированное артиллерийское орудие, которое обстреливало приграничные районы. FPV-дрон на оптоволоконном управлении с зажигательной боевой частью точно поразил позицию - после попадания началось возгорание.

Параллельно беспилотники и артиллерия работали по опорным пунктам. В результате разрушены укрытия и нанесен урон личному составу. Видео объективного контроля зафиксировало прямые попадания, взрывы и пожар на позициях противника.

Ранее расчеты 122-мм гаубиц Д-30 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли удары по опорным пунктам, блиндажам и укрепленным позициям ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Харьковская область #Север #молния
