ПВО перехватила и уничтожила 95 украинских дронов

Девяносто пять украинских ударных беспилотников самолетного типа были уничтожены прошедшей ночью над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении ведомства.

Тридцать шесть БПЛА были перехвачены над Краснодарским краем, еще 27 - над Ростовской областью. Двадцать один беспилотник силы и средства ПВО сбили над акваторией Азовского моря, восемь - в небе над Белгородской областью. Два украинских беспилотника не долетели до своих целей в Крыму и один в Волгоградской области, уточнили в Минобороны России.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях ночного налета дронов ВСУ на регион. В своем Telegram-аккаунте он сообщил, что боевики киевского режима атаковали 12 городов и районов области. Среди них Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск, Новошахтинск, Азовский регион и ряд других населенных пунктов.

Не обошлось без последствий. В Батайске водитель грузового автомобиля получил ранения и был госпитализирован. Еще пять автомобилей получили повреждения. В Новошахтинске обломки дрона рухнули на частный дом. Осколками посечены фасад и остекление. Слюсарь призвал жителей области сохранять спокойствие и осторожность.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.