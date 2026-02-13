Артиллеристы разрушили пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» из состава группировки войск «Восток» нанес удары по пунктам временного размещения ВСУ в Днепропетровской области. О поражении объектов сообщили в Министерстве обороны РФ.

Цели выявили операторы беспилотников во время воздушной разведки. Координаты передали артиллеристам, после чего расчет 152-мм установки вышел на огневую позицию и открыл огонь.

В подразделении уточнили, что под удар также попали позиции, замаскированные в лесополосах на переднем крае. В результате объекты и находившийся там личный состав были уничтожены.

По данным ведомства, удары повлияли на возможности ВСУ удерживать позиции на этом участке.

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» из состава группировки войск «Центр» нанес удар по опорному пункту ВСУ на Красноармейском направлении. Для поражения цели военнослужащие применили корректируемый боеприпас «Краснополь-М2».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.