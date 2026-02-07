МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российская армия освободила Чугуновку в Харьковской области

Населенный пункт заняли подразделения группировки «Север»
07-02-2026 12:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия освободила Чугуновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что населенный пункт заняли подразделения группировки «Север». Помимо этого, было нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья Харьковской области.

В Сумской области войска группировки «Север» нанесли поражение подразделениям механизированной и аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Это произошло в районах населенных пунктов Хотень, Малая Рыбица, Мирополье и Ольшанка.

Потери ВСУ составили свыше 210 боевиков, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Был уничтожен склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики на Украине. Об этом говорится в новой сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

Ранее Минобороны России показало кадры работы операторы FPV-дронов из группировки войск «Запад». Они успешно поразили технику и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Кадры их работы показало Минобороны России. Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» продолжают препятствовать попыткам ВСУ доставить живую силу, боеприпасы и материальные средства на свои позиции в зоне СВО в Купянском районе.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

