В Запорожской области дроноводы уничтожили автомобили и технику ВСУ

Благодаря постоянному контролю воздушного пространства и применению FPV-дронов, подразделения группировки войск «Днепр» эффективно уничтожают цели, не позволяя продвигаться противнику.
09-02-2026 06:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области в районе города Орехов операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ежедневно уничтожают технику и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, недавно, в ходе воздушной разведки была обнаружена замаскированная самоходная артиллерийская установка противника. Ее оперативно уничтожили при помощи ударного FPV-дрона, управляемого по оптоволоконному кабелю.

Кроме этого, в поле зрения российских бойцов попали движущиеся автомобили с пехотой ВСУ. По ним тоже ударили наши беспилотники.

Также удалось обнаружить роботизированную платформу ВСУ, которая везла боеприпасы к линии боевого соприкосновения. Ее уничтожили точным ударом дрона.

В военном ведомстве ранее сообщили, что российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. Удар нанесли бойцы 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр». Военнослужащие успешно выполнили огневую задачу с применением 122-мм буксируемой гаубицы Д-30.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #уничтожение #запорожская область #Орехов
