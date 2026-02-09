МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ получило партию Су-57 с обновленным комплексом вооружения

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, самолет уже доказал свою эффективность и способен выполнять задачи даже в зоне действия современных систем противовоздушной обороны противника.
09-02-2026 12:38
© Фото: Объединенная авиастроительная корпорация © Видео: Объединенная авиастроительная корпорация

Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередную крупную партию истребителей Су-57 в обновленной версии. Самолеты получили доработанные бортовые системы и расширенный комплекс вооружения, сообщили в Ростехе.

Машины пятого поколения прошли полный цикл заводских испытаний и были приняты летным и техническим составом. Летчики проверили истребители в различных режимах, подтвердив их готовность к эксплуатации. В Ростехе подчеркнули, что модернизация Су-57 идет с учетом реального боевого опыта.

«Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее», - подчеркнул глава Ростеха Сергей Чемезов.

Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей, может действовать круглосуточно, в сложных метеоусловиях и при активном радиоэлектронном противодействии.

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что Су-57 продолжает развиваться - расширяются возможности вооружения и совершенствуются системы самолета, что позволяет привлекать его к более широкому кругу боевых задач.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#авиация #армия #истребители #су-57
