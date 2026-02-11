МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Партию усовершенствованных БМП-3 передали в войска

На основе опыта боевого применения техника получила ряд доработок, повышающих ее эффективность и защищенность.
11-02-2026 11:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Ростех

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) передал Минобороны России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. По данным компании, объем январской поставки превысил план на 40%, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В холдинге отмечают, что техника получила ряд доработок с учетом опыта боевого применения. Машины оснастили обновленными средствами радиоэлектронной борьбы, усилили защиту днища от подрыва, а также повысили противоосколочную стойкость лобовой и кормовой частей корпуса.

Производитель подчеркивает, что предприятия работают в круглосуточном режиме. При этом идет наращивание выпуска. Модернизация бронетехники продолжается.

За последние годы конструкция БМП-3 претерпела десятки изменений. В штатную комплектацию включили дополнительные элементы защиты - бортовые экраны, решетчатые конструкции, средства защиты верхней полусферы и снижения заметности. Также внедрены новые приборы и оборудование, которые повышают мобильность машины и эффективность применения вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #бмп-3 #Высокоточные комплексы
