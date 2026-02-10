Подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступательных действий продвинулись вглубь обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Зализничное в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России по состоянию на 10 февраля.

За сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также поражены места сборки и хранения дальнобойных беспилотников, склады боеприпасов и пункты временного размещения противника в 139 районах.

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд, выпущенный с помощью РСЗО HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 72 беспилотника самолетного типа.

Наш корреспондент Андрей Вакула рассказал в своем сюжете, что в районе Зализничного штурмовая группа группировки «Восток» в ходе короткого боя выбила противника из опорного пункта в лесополосе, что позволило развить дальнейшее продвижение на этом участке.

Кроме того, в районе Зализничного небольшая штурмовая группа группировки «Восток» в ходе боя выбила противника из укрепленного узла обороны. По словам корреспондента Анны Цепаевой, решающую роль сыграли точный расчет и маневр, после чего часть украинских военнослужащих предпочла сдаться в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.