МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Зализничное в Запорожской области

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Восток».
10-02-2026 12:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступательных действий продвинулись вглубь обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Зализничное в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России по состоянию на 10 февраля.

За сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также поражены места сборки и хранения дальнобойных беспилотников, склады боеприпасов и пункты временного размещения противника в 139 районах.

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд, выпущенный с помощью РСЗО HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 72 беспилотника самолетного типа.

Наш корреспондент Андрей Вакула рассказал в своем сюжете, что в районе Зализничного штурмовая группа группировки «Восток» в ходе короткого боя выбила противника из опорного пункта в лесополосе, что позволило развить дальнейшее продвижение на этом участке.

Кроме того, в районе Зализничного небольшая штурмовая группа группировки «Восток» в ходе боя выбила противника из укрепленного узла обороны. По словам корреспондента Анны Цепаевой, решающую роль сыграли точный расчет и маневр, после чего часть украинских военнослужащих предпочла сдаться в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#восток #запорожская область #Зализничное
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 