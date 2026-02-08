Россия и страны СНГ согласовали подходы к военному сотрудничеству

В Москве собрались представители министерств обороны стран СНГ - в Международном военном центре прошло координационное совещание по вопросам международного военного сотрудничества.
«Министерство обороны Российской Федерации уделяет пристальное внимание сохранению и развитию военного сотрудничества с государствами Содружества на двусторонней основе и в рамках различных международных организаций по широкому спектру взаимных интересов», - сказал Осьмаков.
По его словам, сотрудничество включает около двух десятков направлений - от обмена опытом до практического взаимодействия.
По итогам встречи стороны подписали протокол, где закрепили общие подходы к дальнейшему развитию сотрудничества в соответствии с Концепцией военного взаимодействия стран СНГ до 2030 года.
Перед началом совещания участники возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтили память погибших минутой молчания. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
