FPV-дроны поразили наземных роботов и бронетехнику ВСУ

Операторы FPV-дронов поразили наземные робототехнические комплексы (НРТК), бронеавтомобили иностранного производства и другую технику ВСУ. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

На видеозаписи, снятой с камер ударных беспилотников Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», видно, как дроны заходят на цели на малой высоте. Среди пораженных объектов - НРТК, используемые для подвоза грузов и оборудования, а также бронированные машины и автомобильная техника противника.

Кроме того, операторы фиксируют и уничтожают элементы системы связи, позиции личного состава и укрытия в лесополосах. Часть целей поражается точными ударами в движении - беспилотники сопровождают технику до момента попадания. Отдельно показаны эпизоды воздушных таранов - российские дроны перехватывают и сбивают беспилотные аппараты противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.