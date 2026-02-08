МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны поразили наземных роботов и бронетехнику ВСУ

Среди успешно пораженных целей - бронеавтомобили, БМП и тяжелые гексакоптеры.
11-02-2026 10:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов поразили наземные робототехнические комплексы (НРТК), бронеавтомобили иностранного производства и другую технику ВСУ. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

На видеозаписи, снятой с камер ударных беспилотников Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», видно, как дроны заходят на цели на малой высоте. Среди пораженных объектов - НРТК, используемые для подвоза грузов и оборудования, а также бронированные машины и автомобильная техника противника.

Кроме того, операторы фиксируют и уничтожают элементы системы связи, позиции личного состава и укрытия в лесополосах. Часть целей поражается точными ударами в движении - беспилотники сопровождают технику до момента попадания. Отдельно показаны эпизоды воздушных таранов - российские дроны перехватывают и сбивают беспилотные аппараты противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #дроны #СВО
