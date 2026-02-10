Цивилева призвала создать единую генетическую базу военнослужащих

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что введение обязательной геномной регистрации позволит быстрее и точнее устанавливать личности военнослужащих.

«Принятие закона позволит сформировать единую базу генетической информации указанных лиц и будет способствовать максимально быстрому установлению личности. Прошу Государственную думу законопроект поддержать», - сказала Цивилева.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об обязательной геномной регистрации. Сдавать ДНК предлагается участникам боевых действий, добровольцам, отдельным категориям военнослужащих, сотрудникам Росгвардии и гражданским служащим силовых ведомств.

Данные будут храниться до достижения 100 лет, а в случае гибели - до установления личности. При увольнении со службы их можно будет удалить по заявлению.

Ранее Цивилева на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что полноценную экосистему реабилитации и поддержки участников СВО создал Государственный фонд «Защитники Отечества». Замминистра обороны подчеркнула, что экосистема фонда охватывает реабилитацию, ресоциализацию, медицинскую и психологическую помощь, а также поддержку семей погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.