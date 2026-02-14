МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Средства ПВО уничтожили за ночь 20 украинских беспилотников

Большую часть дронов сбили над Крымом.
14-02-2026 12:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По уточненным данным, 13 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, два - над Орловской областью, по одному - над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона.

В ночь на 13 февраля средства ПВО Минобороны перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников самолетного типа. Большинство (43) над Волгоградской областью.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #БПЛА ВСУ
