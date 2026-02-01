В МосВОКУ рассказали, как готовят офицеров военной полиции

Московское высшее общевойсковое командное училище. Здесь, с учетом опыта специальной военной операции, готовят офицеров по обновленным программам. Будущие командиры учатся не только в аудиториях, но и на полигонах, отрабатывая навыки, которые сегодня жизненно необходимы армии.

Систему обучения курсантов значительно обновили. Управление внедорожной техникой, тактика боя в городских условиях, работа с беспилотниками - эти умения нужны для решения всего спектра задач современной военной полиции: от охраны тыла и борьбы с диверсантами до поддержания правопорядка на освобожденных территориях. Неслучайно для этой структуры, значение которой многократно возросло, в календаре появилась особая дата. 8 февраля Россия впервые отметит День военной полиции.

«Были военнослужащие, находившиеся на территории Херсонской области они к нам приходили и сдавались в плен, потому что не хотели воевать против России, это им не нужно», - вспомнил курсант МосВОКУ, участник СВО Сергей.

Сергей участвовал не только в СВО, но и служил в комендатуре Севастополя, после присоединения Крыма к России в 2014 году. Тогда он помогал пресекать деятельность ДРГ и задерживать людей которые передавали секретные данные противнику. Такие курсанты, с большим опытом реальной службы стали основой нового подхода к подготовке. Они приходят учиться с пониманием, для чего они наденут в будущем офицерские погоны.

«Я хочу стать как свой отец, он у меня следователь и хочу продолжить свой род в погонах офицера… И защищать Отечество», - поделился курсант МосВОКУ Александр.

Участники СВО, пройдя через горнило боев, становятся в стенах училища не только учениками, но и наставниками для вчерашних школьников. Они передают младшим товарищам не просто опыт, а понимание ответственности, ценности жизни и солдатского братства. Так формируется преемственность поколений защитников Отечества.

«Наши выпускники с гордостью несут звание курсантов кремлевцев и достойно исполняют свой долг в ходе выполнения задач на СВО. Многие из них награждены государственными наградами и продолжают выполнять задачи по сегодняшний день», - рассказал заместитель начальника МосВОКУ Ахмед Кажаров.

Учреждение Дня военной полиции подчеркивает важность этой структуры для армии. А подготовка офицеров с большим практическим опытом, которая налажена в Московском ВОКУ, гарантирует, что в войска придут офицеры, подготовленные с учетом опыта СВО.