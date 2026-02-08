Средства ПВО сбили 22 украинских БПЛА минувшей ночью

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 22 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Основной удар приняла на себя Брянская область, над территорией которой были сбиты 11 вражеских БПЛА. Еще шесть дронов рухнули в воды Черного моря. Четыре беспилотника не долетели до своих целей в Калужской области и один - в Курской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-аккаунте рассказал подробности атаки ВСУ. С его слов, украинские беспилотники были уничтожены в Бежицком районе Брянска. В результате падения обломков БПЛА, повреждены фасады, остекление и заборы двух частных домов. Оперативные службы незамедлительно прибыли на место. О пострадавших не сообщается.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.