Средства ПВО сбили 22 украинских БПЛА минувшей ночью

Украинские ударные беспилотники были перехвачены над Брянской, Калужской, Курской областями, а также над черноморской акваторией.
08-02-2026 08:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 22 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Основной удар приняла на себя Брянская область, над территорией которой были сбиты 11 вражеских БПЛА. Еще шесть дронов рухнули в воды Черного моря. Четыре беспилотника не долетели до своих целей в Калужской области и один - в Курской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-аккаунте рассказал подробности атаки ВСУ. С его слов, украинские беспилотники были уничтожены в Бежицком районе Брянска. В результате падения обломков БПЛА, повреждены фасады, остекление и заборы двух частных домов. Оперативные службы незамедлительно прибыли на место. О пострадавших не сообщается.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #Брянская область
