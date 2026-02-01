Средства ПВО перехватили 82 украинских дрона минувшей ночью

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника в течение прошедшей ночи. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Дроны пытались атаковать объекты на территории 13 российских регионов.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 6 февраля до 07:00 мск 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

Сорок пять беспилотников сбили над территорией Волгоградской области, восемь над Брянской и по шесть над Ростовской и Саратовской областями. По четыре БПЛА перехватили в небе над Орловской и Тверской областями.

Еще три дрона не долетели до своих целей в курском приграничье. По одному БПЛА уничтожили над территорией Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областей. О пострадавших и разрушениях в результате отражения ночной атаки беспилотников не сообщается. На местах падения обломков БПЛА работают представители оперативных служб и ведомств.

Ранее стало известно, что из-за падения беспилотника в Тверской области, на одном из предприятий начался пожар. О масштабах возгорания и возможных пострадавших не сообщалось. Подробности происшествия в своем Telegram-аккаунте рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.