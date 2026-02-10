МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Осьмаков обсудил с послом Индии вопросы сотрудничества в оборонной сфере

Замминистра обороны РФ также провел заседание с помощником министра обороны Белоруссии Ревенко.
Тимур Юсупов 10-02-2026 23:30
© Фото: Минобороны России

Заместитель Министра обороны России Василий Осьмаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Винаем Кумаром. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, в ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.

Как отметили в ведомстве, встреча прошла в традиционной для контактов Москвы и Дели теплой и дружественной обстановке. Делегации обеих стран в очередной раз подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

Кроме того, помимо заседания с коллегами из Индии, Осьмаков провел встречу с начальником Департамента международного военного сотрудничества и помощником министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майором Валерием Ревенко. В ходе беседы представителей стран-участниц Союзного государства также обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

В конце прошлого года Заместитель министра обороны России совершил рабочий визит в Лаос, где провел переговоры с главой Минобороны страны. Чиновник отметил хорошую динамику и высокое качество взаимодействия между вооруженными силами двух государств в соответствии с планом российско-лаосского стратегического партнерства в военной сфере.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

