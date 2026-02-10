Бойцы ВС РФ сбили мультикоптеры ВСУ в Харьковской области

Российские дроноводы уничтожили несколько тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 ВСУ в небе над Харьковской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что поражение вражеской техники осуществили бойцы 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Запад». Цели были обнаружены на передовых позициях штурмовых подразделений.

«Расчет войск беспилотных систем бригады получил данные о барражирующем в районе ответственности мультикоптере ВСУ... Сопоставив погодные условия и выбрав заранее отработанный маршрут, оператор FPV-перехватчиков... воздушным тараном уничтожил воздушный объект», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Отмечается, что дроноводы не допустили удара украинских боевиков по российским военнослужащим.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов лишили ВСУ «глаз» на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.