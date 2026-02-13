Расчеты FPV-дронов Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным Минобороны России, дроноводы поразили личный состав, находившийся в укрытиях.

Как сообщили в ведомстве, в ходе воздушной разведки операторы выявили передвижение украинских военнослужащих и обнаружили несколько замаскированных пунктов временной дислокации. После передачи координат расчеты ударных беспилотников получили команду на поражение целей.

Оператор с позывным Тесей рассказал, что часть дронов работает по оптоволоконному каналу связи, что позволяет снизить влияние средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, подразделение также наносит удары по технике, минометным расчетам и беспилотникам противника.

Как уточнили военнослужащие, все выявленные цели были поражены, что подтверждают материалы объективного контроля.

Ранее расчеты БПЛА группировки войск «Днепр» поразили минометную позицию и до отделения пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.