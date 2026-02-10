МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Солнцепек» разрушил крупный опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Укрепления неприятеля находились в лесополосе. Уничтожить их удалось с минимальной корректировкой.
10-02-2026 18:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» из состава группировки войск «Центр» поразил крупный укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Цель находилась в лесополосе и использовалась противником как узел обороны. Для поддержки штурмовых подразделений экипаж ТОС-1А получил задачу нанести огневой удар по выявленным координатам. Расчет выдвинулся на позицию под прикрытием группы огневой поддержки и выполнил серию залпов 220-миллиметровыми термобарическими боеприпасами.

Благодаря автоматизированной системе управления огнем удар удалось нанести с высокой точностью, с минимальной корректировкой. После выполнения задачи боевая машина оперативно покинула район, прошла перезарядку в тылу и вновь заступила на боевое дежурство.

Подразделения РХБ защиты продолжают ежедневно выполнять огневые задачи. Этим они, подчеркнули в МО РФ, поддерживают наступательные действия штурмовых групп группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #тос-1а #Солнцепек #группировка «Центр» #красноармейское направление
