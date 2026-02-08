Белоусов поздравил бойцов с освобождением Глушковки в Харьковской области

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 26-го танкового полка в связи с освобождением Глушковки в Харьковской области.

В поздравительной телеграмме глава оборонного ведомства отметил, что военнослужащие полка в ходе проведения специальной военной операции действуют смело и слаженно, выполняют поставленные боевые задачи, наносят удары по силам противника и вытесняют их с занимаемых позиций.

Белоусов подчеркнул, что память о военнослужащих, погибших при выполнении задач, будет сохранена и останется примером служения стране и воинскому долгу.

Министр поблагодарил личный состав за службу и выразил уверенность, что полк и дальше будет выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности и защите интересов Российской Федерации.

Накануне ведомство сообщило об установлении контроля над двумя населенными пунктами - Глушковки в Харьковской области и Сидоровки в Сумской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.