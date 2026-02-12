МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подмосковье открыли швейный комплекс по производству полевой формы

На предприятии выпускают полиамид 6.6, который используют при производстве полевой формы, отметил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик.
12-02-2026 11:53
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик принял участие в открытии нового швейного производственного комплекса в Московской области, работающего в рамках гособоронзаказа.

Предприятие специализируется на выпуске высокопрочных тканей, трикотажного полотна и пошиве полевого обмундирования для военнослужащих. Во время визита замглавы оборонного ведомства показали производственные линии, швейные цеха, современное оборудование и лабораторию, где проверяют качество и технические характеристики материалов. Санчик также пообщался с руководством и сотрудниками комплекса.

Как сообщили на предприятии, оснащение фабрики позволяет организовать полный производственный цикл внутри страны - от разработки новых видов тканей с заданными свойствами до испытаний и сертификации готовой продукции.

«На данном предприятии уже производится ткань и материал полиамид 6.6, который идет для полевой формы и одежды наших военнослужащих. Обеспечен замкнутый цикл производства», - сказал генерал-полковник.

По итогам поездки Александр Санчик провел рабочее совещание с представителями предприятия и органов военного управления. От имени руководства Минобороны он поблагодарил коллектив за работу и вручил сотрудникам ведомственные награды.

Ранее Санчик принял участие в открытии новой швейной фабрики в ходе рабочей поездки в войска ЮВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Московская область #Александр санчик #швейный комплекс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 