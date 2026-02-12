В Подмосковье открыли швейный комплекс по производству полевой формы

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик принял участие в открытии нового швейного производственного комплекса в Московской области, работающего в рамках гособоронзаказа.

Предприятие специализируется на выпуске высокопрочных тканей, трикотажного полотна и пошиве полевого обмундирования для военнослужащих. Во время визита замглавы оборонного ведомства показали производственные линии, швейные цеха, современное оборудование и лабораторию, где проверяют качество и технические характеристики материалов. Санчик также пообщался с руководством и сотрудниками комплекса.

Как сообщили на предприятии, оснащение фабрики позволяет организовать полный производственный цикл внутри страны - от разработки новых видов тканей с заданными свойствами до испытаний и сертификации готовой продукции.

«На данном предприятии уже производится ткань и материал полиамид 6.6, который идет для полевой формы и одежды наших военнослужащих. Обеспечен замкнутый цикл производства», - сказал генерал-полковник.

По итогам поездки Александр Санчик провел рабочее совещание с представителями предприятия и органов военного управления. От имени руководства Минобороны он поблагодарил коллектив за работу и вручил сотрудникам ведомственные награды.

Ранее Санчик принял участие в открытии новой швейной фабрики в ходе рабочей поездки в войска ЮВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.