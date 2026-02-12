МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сердюков заявил, что милитаризация в Европе направлена против России

По словам Андрея Сердюкова, европейские страны ускоренными темпами усиливают военный потенциал и фактически готовятся к возможному противостоянию с Россией.
12-02-2026 13:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Милитаризация Европы носит открыто антироссийский характер. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Ускоренными темпами продолжается милитаризация Европы, открыто направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией», - сказал Сердюков на брифинге.

В частности, увеличивается присутствие коалиционных войск вблизи границ государств-участников ОДКБ, развивается военная инфраструктура и проводится оперативное оборудование территорий, добавил он.

Сердюков также сообщил, что опыт специальной военной операции будет учтен при подготовке масштабных учений ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Эшелон» и «Поиск». На них планируется продемонстрировать возможности современной российской техники, включая беспилотные системы.

В этом году в рамках Организации Договора о коллективной безопасности запланировано около 60 совместных мероприятий оперативной подготовки. Учения пройдут не только в России, но и на территории Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Европа #одкб #андрей сердюков #милитаризация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 