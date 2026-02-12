Сердюков заявил, что милитаризация в Европе направлена против России

Милитаризация Европы носит открыто антироссийский характер. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Ускоренными темпами продолжается милитаризация Европы, открыто направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией», - сказал Сердюков на брифинге.

В частности, увеличивается присутствие коалиционных войск вблизи границ государств-участников ОДКБ, развивается военная инфраструктура и проводится оперативное оборудование территорий, добавил он.

Сердюков также сообщил, что опыт специальной военной операции будет учтен при подготовке масштабных учений ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Эшелон» и «Поиск». На них планируется продемонстрировать возможности современной российской техники, включая беспилотные системы.

В этом году в рамках Организации Договора о коллективной безопасности запланировано около 60 совместных мероприятий оперативной подготовки. Учения пройдут не только в России, но и на территории Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.