Расчет «Гиацинта» поразил пункты управления ВСУ в Харьковской области

Самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-К» поразила пункты управления и скопления личного состава украинских подразделений в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Артиллерийская бригада группировки войск «Запад» получила новую партию этих САУ напрямую от завода-изготовителя. После приемки техника практически сразу была задействована для выполнения боевых задач в зоне спецоперации.

В ходе одного из эпизодов расчет САУ «Гиацинт-К» 288-й артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии нанес удары по выявленным пунктам управления и местам сосредоточения сил противника. Координаты целей передали разведчики, работавшие с беспилотниками. Получив данные, артиллеристы оперативно развернули установку и выполнили огневую задачу.

В группировке отмечают, что расчеты работают в сложной обстановке - под угрозой ударов дронов и минометных обстрелов. При этом цели поступают регулярно, а огневая поддержка оказывается штурмовым и мотострелковым подразделениям круглосуточно.

«Гиацинт-К» создан на базе 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б», но размещен на колесном шасси БАЗ-6910-027 «Вощина» с формулой 8×8. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 500 л. с., развивает скорость до 80 км/ч и имеет запас хода до 1 000 километров. Повышенная мобильность позволяет быстро менять позиции после стрельбы.

Установка дополнительно оборудована защитными экранами и маскировочными сетями, которые размывают силуэт и затрудняют ее обнаружение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.