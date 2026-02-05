Участники СВО получат восемь тонн гуманитарного груза из Челябинска

Челябинское отделение партии «Единая Россия» отправило участникам специальной военной операции в ДНР восемь тонн гуманитарного груза. В отправке груза приняли участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев и секретарь ее регионального отделения, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сообщается, что в составе груза - маскировочные сети, постельные принадлежности, а также медицинские изделия и продукты длительного хранения.

Также перед отправкой собравшиеся осмотрели музей СВО, созданный по поручению президента России. Это современный интерактивный центр патриотического воспитания, состоящий из 16 тематических экспозиционных блоков.

Ранее сообщалось, что российские бойцы на Октябрьском направлении получили квадроциклы и дроны. Также военнослужащим передали груз запасных шин. Все было собрано по четкому техническому заданию, которое выдали сами участники спецоперации.