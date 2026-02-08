Российская армия освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что бойцы группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области. При этом было нанесено поражение штурмовому полку ВСУ и бригаде теробороны в окрестностях поселков Андреевка и Угроеды Сумской области.

Отмечается, что в Харьковской области подразделениями группировки были поражены «Север» соединения двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины. Это происходило в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малая Волчья, Колодезное, Нестерное, Охримовка, Петропавловка и Тихое Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 боевиков, бронетранспортер и 12 автомобилей. Удары российских войск ликвидировали шесть складов боеприпасов и пять складов материальных средств.

Также в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки «Запад» взяли под контроль Глушковку Харьковской области. Они нанесли поражение живой силе и технике трех мехбригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново, Печенеги и Шийковка Харьковской области. Уничтожено более 150 националистов, 12 пикапов и четыре склада боеприпасов.

Ранее в российском военном ведомстве показали, как наземный робот разминировал путь штурмовикам в Сумской области. Инженерно-саперные подразделения гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ при поддержке войск беспилотных систем разминировали маршруты для продвижения штурмовых групп. Это делается для обеспечения безопасности у российской границы.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.