Расчет Д-30 разрушил укрепления опорного пункта ВСУ в Сумской области

Артиллерийский удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».
04-02-2026 18:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении укреплений украинского опорного пункта на территории Сумской области. Это сделал расчет орудия Д-30 тульских десантников. 

Уточняется, что огневому поражению подвергся вражеский наблюдательный пункт, располагавшийся в опорнике ВСУ. Это происходило в зоне ответственности группировки войск «Север».

Прямое попадание 122-миллиметровым снарядом подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата в режиме реального времени. Нанеся удар, расчет замаскировал орудие и ушел в укрытие.

Ранее сообщалось, что расчет «Урагана» разрушил укрепления ВСУ в Днепропетровской области. Их поразили 220-миллиметровыми реактивными снарядами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #бпла #д-30 #сумская область
