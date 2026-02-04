Расчет Д-30 разрушил укрепления опорного пункта ВСУ в Сумской области

Минобороны России сообщает об уничтожении укреплений украинского опорного пункта на территории Сумской области. Это сделал расчет орудия Д-30 тульских десантников.
Уточняется, что огневому поражению подвергся вражеский наблюдательный пункт, располагавшийся в опорнике ВСУ. Это происходило в зоне ответственности группировки войск «Север».
Прямое попадание 122-миллиметровым снарядом подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата в режиме реального времени. Нанеся удар, расчет замаскировал орудие и ушел в укрытие.
Ранее сообщалось, что расчет «Урагана» разрушил укрепления ВСУ в Днепропетровской области. Их поразили 220-миллиметровыми реактивными снарядами.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»