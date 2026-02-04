Минобороны России сообщает об уничтожении укреплений украинского опорного пункта на территории Сумской области. Это сделал расчет орудия Д-30 тульских десантников.

Уточняется, что огневому поражению подвергся вражеский наблюдательный пункт, располагавшийся в опорнике ВСУ. Это происходило в зоне ответственности группировки войск «Север».

Прямое попадание 122-миллиметровым снарядом подтвердили кадры объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата в режиме реального времени. Нанеся удар, расчет замаскировал орудие и ушел в укрытие.

Ранее сообщалось, что расчет «Урагана» разрушил укрепления ВСУ в Днепропетровской области. Их поразили 220-миллиметровыми реактивными снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.